Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μέσα στο καλοκαίρι θα εμβολιαστούν όλοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εφιάλτης συνεχίζεται στην Ιταλία. Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες νεκροί σε 24 ώρες.

Ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα δήλωσε σήμερα ότι όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν, θα μπορέσουν να εμβολιαστούν εντός του καλοκαιριού. «Μέχρι τα τέλη Ιουνίου η ιταλική κυβέρνηση στοχεύει στο να μπορέσει να χορηγήσει 60.000.000 εμβόλια», τόνισε.

«Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους θα πρέπει να λάβουμε 50.000.000 δόσεις, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να εμβολιάσουμε τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού», υπογράμμισε ο Ιταλός υπουργός.

Η δημόσια τηλεόραση Rai μετέδωσε ότι η αισιοδοξία αυτή της ιταλικής κυβέρνησης βασίζεται σε τρία στοιχεία: οι αρχές μπορεί να καθυστερήσουν την χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου AstraZeneca, ώστε να μπορέσει να εμβολιαστεί -- τουλάχιστον με την πρώτη -- ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός πολιτών.

Στις αρχές Απριλίου, επίσης, αναμένονται οι πρώτες προμήθειες του εμβολίου Johnson & Johnson και η κυβέρνηση Ντράγκι, τέλος, μόλις οι ευρωπαϊκές αρχές δώσουν την απαραίτητη συναίνεση , θέλει να προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα εμβόλια και το ρωσικό Sputnik V.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 20.765 περιστατικά κορονοϊού και 207 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 271.336 διαγνωστικά τεστ, το7,6% από τα οποία ήταν θετικό στην Covid-19. Xθες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,6%.

Χθες τα κρούσματα ήταν 23.641, με 307 νεκρούς. Στις ΜΕΘ της χώρας σε σχέση με την χθεσινή ημέρα βρίσκονται 34 περισσότεροι ασθενείς, και 443 περισσότεροι στους νοσοκομειακούς θαλάμους.

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές με περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση βρίσκεται και πάλι η περιφέρεια της Λομβαρδίας (4.397), ενώ ακολουθούν η Εμίλια Ρομάνια (3.056) με πρωτεύουσα την Μπολόνια και η Καμπανία (2.560) με κύρια πόλη την Νάπολη. Η Καμπανία, από αύριο μετατρέπεται σε «κόκκινη ζώνη» εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων.