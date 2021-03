Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστρία: Νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων

Για δεύτερη στη σειρά φορά από την αρχή της φετινής χρονιάς, νέο "ρεκόρ Κυριακής" σε αριθμό νέων μολύνσεων εντός 24 ωρών καταγράφεται στην Αυστρία, με τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών να αναφέρουν σήμερα 2.199 νέες περιπτώσεις, ενώ ένα πρώτο "ρεκόρ" είχε σημειωθεί την περασμένη Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, με 2.123 νέες μολύνσεις εντός εικοσιτετραώρου.

Από τις αρχές του 2021 δεν υπήρξαν, μέχρι πριν από μία εβδομάδα, περισσότερα από 2.000 νέα κρούσματα εντός 24ωρου τις Κυριακές στην Αυστρία, με τον πιο πρόσφατο υψηλό αριθμό, συγκεκριμένα 2.641, να έχει καταγραφεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020.

Τώρα, η μέση ημερήσια αύξηση του αριθμού των νέων μολύνσεων - στη βάση των τελευταίων επτά ημερών - είναι πάνω από 2.000 νέα περιστατικά την ημέρα, και η επταήμερη επίπτωση, δηλαδή οι νέες μολύνσεις τις τελευταίες επτά ημέρες ανά 100.000 κατοίκους, αυξήθηκε, σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, σε 178,6 την Κυριακή, ενώ χθες, Σάββατο, ήταν 177,6.

Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος στο ομόσπονδο κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ (240), στη Βιέννη (210,1) και στην Κάτω Αυστρία (209,6), ενώ η χαμηλότερη τιμή της επίπτωσης επτά ημερών είναι στο ομόσπονδο κρατίδιο Φόραλμπεργκ (75,5), ακολουθούμενο από το Τιρόλο (124,6).

Αυτή την στιγμή, στην Αυστρία νοσηλεύονται σε νοσοκομείο 1.447 ασθενείς με Covid-19 (κατά τέσσερις λιγότεροι από χθες, Σάββατο), και από αυτούς οι 314 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κατά οκτώ λιγότεροι από ό, τι το Σάββατο.

Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην Αυστρία ανέρχεται σήμερα σε 22.868 και ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα από τις αρχές του 2021.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε μέσα στο προηγούμενο εικοσιτετράωρο κατά 19 σε συνολικά 8.713, με κατά μέσο όρο να προστίθενται στη χώρα καθημερινά 25 θάνατοι, και πάνω από 90 άνθρωποι ανά 100.000 κατοίκους να έχουν χάσει τη ζωή τους από Covid-19.

Από την αρχή της πανδημίας, 472.871 άνθρωποι έχουν νοσήσει στην Αυστρία με SARS-CoV 2 και έχουν αποθεραπευθεί 443.152, ενώ, μέχρι χθες, Σάββατο, είχαν γίνει συνολικά 802.973 εμβολιασμοί κατά του νέου κορονοϊού.