Αθλητικά

Άρης: Οργή για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σκληρή ανακοίνωση για τον Πολωνό ρέφερι, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρη, ενώ δεν λείπει και αναφορά σε πανό που είχε αναρτηθεί στην Τούμπα.

Οργισμένη ανακοίνωση κατά του Πολωνού διαιτητή του ντέρμπι της Τούμπας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League, εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης.

Οι “κίτρινοι” βάλλουν κατά του Σιμόν Μαρτσίνιακ για το πέναλτι που καταλόγισε εις βάρος τους στις καθυστερήσεις και με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ (2-2), ενώ δεν λείπει και η αναφορά στο πανό που είχε αναρτηθεί στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κύριε Κλάτενμπεργκ να χαίρεστε τον Πολωνό που μας στείλατε. Μετά το 0-2 έκανε ό,τι χρειάστηκε για να το γυρίσει το ματς. Με αποκορύφωμα το ανύπαρκτο πέναλτι! Εκτός του ότι δεν υπάρχει παράβαση, προηγείται φάουλ του Ίνγκασον στον Δεληζήση. Είτε δεν θέλετε είτε δεν μπορείτε πια!

Όσο για το πανό-ανέκδοτο, που μας πρόσφερε άφθονο γέλιο, περιμένουμε την ευαισθησία της διοργανώτριας και λοιπών αρμοδίων...».