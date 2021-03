Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: ΕΔΕ και έντονες αντιδράσεις για το επεισόδιο με αστυνομικούς

Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα επεισόδια και τις καταγγελίες για αστυνομική βία. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Διοικητική έρευνα διατάχθηκε από την ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη, όταν αστυνομικοί έκαναν ελέγχους για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει, ότι αστυνομικοί δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από περίπου 30 άτομα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Ωστόσο κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν την Αστυνομία για υπερβολική βία, ενώ βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχουν καταγράψει ξυλοδαρμό πολιτών κατά την διάρκεια των 11 προσαγωγών.

Μετά την προσαγωγή των 11 ατόμων από την πλατεία της Νέας Σμύρνης κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν πορεία στο Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες και στη συνέχεια έκαναν πορεία στο δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των κατοίκων σημειώθηκαν επεισόδια και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση

«Η απρόκλητη επίθεση αστυνομικών σε οικογένειες και νέα παιδιά στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης, είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Η χώρα έχει μια κυβέρνηση που έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο της πανδημίας και το μόνο που ξέρει να κάνει με σχέδιο είναι να βαράει στο ψαχνό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα social media.

Για αντιπολίτευση που «επενδύει στην ένταση και στην όξυνση του πολιτικού και κοινωνικού κλίματος», κάνει λόγο η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Ο κ. Τσίπρας το έκανε με τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Το επαναλαμβάνει και με τα γεγονότα στην πλατεία Νέας Σμύρνης - τα οποία ήδη διερευνώνται.» «Εκεί όπου η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε “αυθορμήτως”, ανάμεσα σε άλλα χυδαία τρικάκια και κάποια που στοχοποιούσαν τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού... Και δυστυχώς, ούτε συνετού, όπως απαιτεί η συγκυρία», καταλήγει η δήλωση της κ. Πελώνη.

Ευθύνες στην Κυβέρνηση καταλογίζει το ΚΚΕ, το οποίο σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «Η καταστολή, τα καθημερινά περιστατικά αστυνομικής βίας, οι -στρατιωτικού χαρακτήρα- περιπολίες αστυνομικών σωμάτων σε γειτονιές και πλατείες, είναι συνειδητή κυβερνητική πολιτική και αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας ενοχοποίησης του λαού για την εξέλιξη της πανδημίας».

«Την ώρα που Πακιστανοί έπαιζαν ανενόχλητοι κρίκετ στο κέντρο της Αθήνας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεώρησε σωστό να στείλει αστυνομικές δυνάμεις κατά Ελλήνων στην πλατεία της Νέας Σμύρνης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να διχάζει τους Έλληνες για να αποσπάσει την προσοχή από τα εγκληματικά της λάθη».

Ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό θέτει ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, καταγγέλλοντας αστυνομική βία στη Νέα Σμύρνη: «Για πόσο καιρό κ. Μητσοτάκη θα κρύβεστε πίσω από υπουργό σας με βαρύ μητρώο παραβιάσεων βασικών αρχών ανθρωπισμού (οροθετικές); Πόσο ακόμα θα ποιείτε την νήσσαν, όσο ο κ. Χρυσοχοΐδης μετατρέπει τις πλατείες και τις γειτονιές σε πεδία μαχών εναντίον καθ’ όλα ειρηνικών πολιτών;»