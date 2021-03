Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: ο Λαπόρτα για δεύτερη φορά πρόεδρος

Τα μέλη της Μπαρτσελόνα εξέλεξαν τον Ζοάν Λαπόρτα ως πρόεδρο του συλλόγου, δίνοντας και πάλι τα «κλειδιά» στον άνθρωπο που ξεχώρισε διοικητικά σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ομάδας, με στόχο να την οδηγήσει εκτός θεσμικής και οικονομικής κρίσης.

Ο Λαπόρτα, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος των Καταλανών από το 2003 έως το 2010, κέρδισε το ηχηρό 57,6% των ψήφων, ενώ ο Βίκτορ Φοντ ήρθε δεύτερος με 31,8% και ο Τόνι Φρέισα τρίτος με 9,1%.

Ο 58χρονος θα διαδεχθεί τον Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, ο οποίος παραιτήθηκε τον Οκτώβριο για να αποφύγει την ψήφο μη εμπιστοσύνης από τα μέλη που στράφηκαν εναντίον του, όταν ο Λιονέλ Μέσι αποπειράθηκε να εγκαταλείψει τον σύλλογο τον περασμένο Αύγουστο και όταν η ομάδα ηττήθηκε με το βαρύ 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Ο Μέσι, μάλιστα, ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που ψήφισαν στις εκλογές, μια μέρα μετά τη νίκη με 2-0 επί της Οσασούνα και την «αναρρίχηση» των «μπλαουγκράνα» στη δεύτερη θέση της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι 51.765 από 109.531 επίσημα μέλη ψήφισαν στις εκλογές, οι οποίες είχαν αναβληθεί τον Ιανουάριο λόγω κορονοϊού.