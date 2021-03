Οικονομία

Πετρέλαιο: το μπρεντ ξεπέρασε το φράγμα των 70 δολαρίων

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε σήμερα το φράγμα των 70 δολαρίων, για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2019, μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις της γιγαντιαίας σαουδαραβικής εταιρείας ARAMCO χθες Κυριακή, με φόντο την προσδοκία της αύξησης της ζήτησης όταν υπάρξει επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,11%, στα 70,89 δολάρια. Εδώ και αρκετές εβδομάδες η τιμή του Μπρεντ ήταν ανοδική.

Πριν από έναν μήνα, ξεπέρασε τα 60 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από έναν χρόνο, εξαιτίας της προσδοκίας για την αύξηση της ζήτησης λόγω της αναθέρμανσης της δραστηριότητας της παγκόσμιας οικονομίας.

Χθες Κυριακή θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου έπεσαν στην πόλη Νταχράν, σε περιοχή όπου ζουν χιλιάδες υπάλληλοι της ARAMCO και μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας.