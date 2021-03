Κοινωνία

Νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά στο σπίτι του

Ο γιος του θύματος, αλλά και ο εγγονός του προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Τραγωδία τη νύχτα στις Σέρρες, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η υπηρεσία δέχτηκε κλήση για φωτιά σε σπίτι στον οικισμό Γόνιμο του δήμου Σιντικής Σερρών. Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου και ένα όχημα από τις Σέρρες.

Κατά την κατάσβεση, οι άνδρες εντόπισαν τη σορό του άτυχου 82χρονου, ο οποίος απανθρακώθηκε, πιθανότατα μετά από τη φωτιά που ξέσπασε από θερμαντικό σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του θύματος, αλλά και ο εγγονός του προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, αλλά έκλεισε η πόρτα και δεν μπόρεσαν δυστυχώς να τον βγάλουν.

Πηγή: infonews24.gr