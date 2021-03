Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: σάλος για το επεισόδιο με τους αστυνομικούς

Έντονες αντιδράσεις για τον έλεγχο που εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1. Πώς σχολιάζει το περιστατικό ο Δήμαρχος της περιοχής.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την ΕΛΑΣ για το συμβάν στη Νέα Σμύρνη, όπου μια απλή επιχείρηση ελέγχου για παραβίαση των μέτρων διάδοσης του κορονοϊού εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο.

Οι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κόψουν πρόστιμο σε μια οικογένεια με δυο παιδιά και τρεις ενήλικες που κάθονταν σε ένα παγκάκι. Ζήτησαν κωδικούς μετακίνησης και ταυτότητες και ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται με αποτέλεσμα να οξυνθούν τα πνεύματα και οι αστυνομικοί να καλέσουν ενισχύσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν την Αστυνομία για υπερβολική βία, ενώ βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έχουν καταγράψει ξυλοδαρμό νεαρού.

Σύμφωνα με γυναίκα, αυτόπτη μάρτυρα, που μίλησε στον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί επιτέθηκαν κατά νεαρού άνδρα. "Σε καμία περίπτωση οι νεαροί δεν επιτέθηκαν σε αστυνομικούς" πρόσθεσε η γυναίκα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει, ότι αστυνομικοί δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από περίπου 30 άτομα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Μετά την προσαγωγή των 11 ατόμων από την πλατεία της Νέας Σμύρνης κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν πορεία στο Αστυνομικό Τμήμα ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες και στη συνέχεια έκαναν πορεία στο δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των κατοίκων σημειώθηκαν επεισόδια και οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

"Η Αστυνομία δεν διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση" τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης.

Από πλευράς του ο Συνδικαλιστής Αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, δήλωσε ότι οι εικόνες αυτές δεν τιμούν κανέναν. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτοί που πήγαν στο νοσοκομείο ήταν αστυνομικοί και όχι πολίτες. Παράλληλα, για τα όσα ακούστηκαν για τα μεταλλικά γκλομπς που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη, απάντησε ότι αυτά είναι τα γκλομπς που χρησιμοποιούνται πλέον σε όλες της χώρες, όπως και στην Ελλάδα.

"Χορηγεί η Υπηρεσία μεταλλικά γκλομπς;" διερωτήθηκε ο Γ.Γ της Ένωσης των Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, κ. Κρικέτος. Ο ίδιος σχολίασε ότι είναι ευθύνη των Αξιωματικών ο έλεγχος για τον εξοπλισμό που φέρουν πάνω τους οι αστυνομικοί.

«Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις εκφράσεις μας και να αποφύγουμε λογικές που μας πάνε δεκαετίες πίσω. Σε μια τέτοια περίοδο, εν μέσω πανδημίας, δεν χωρούν τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να πορευόμαστε ενωμένοι. Πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος και για όσα έγιναν στην Νέα Σμύρνη, δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Σπανάκης.