Κόσμος

Κορονοϊός: εφιάλτης τα κρούσματα στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευτικά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του κορονοϊού στη Γερμανία!

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη χώρα αυξήθηκαν κατά 5.011 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 2.505.193, δείχνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Παράλληλα, 34 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει τους 71.934 νεκρούς μέχρι εδώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.