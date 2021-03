Κόσμος

Σκάνδαλο με παράτυπο εμβολιασμό: παραιτήθηκε Δήμαρχος

Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη πως εμβολιάστηκε Δήμαρχος για τον νέο κορονοϊό πριν από μήνες, χωρίς να ανήκει σε ομάδα προτεραιότητας.

Ο δήμαρχος του σικελικού χωριού Κορλεόνε ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι παραιτείται από το αξίωμα, μετά τον σάλο που προκάλεσε η αποκάλυψη πως εμβολιάστηκε για τον νέο κορονοϊό πριν από μήνες, χωρίς να ανήκει σε ομάδα προτεραιότητας, γεγονός για το οποίο διενεργεί έρευνα η αστυνομία.

«Ξενύχτισα αναλογιζόμενος την απόφαση αυτή και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το δίκαιο είναι να παραιτηθώ», δήλωσε ο Νικολό Νικολόζι, 78 ετών, στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA. «Ακόμα κι έτσι επιμένω ότι έκανα τη σωστή επιλογή όταν εμβολιάστηκα, όπως και τα άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου», πρόσθεσε ο δήμαρχος του μικρού χωριού κοντά στο Παλέρμο, ιστορικού προπυργίου της σικελικής μαφίας — το όνομά του παραπέμπει κατευθείαν άλλωστε στη μυθική σειρά ταινιών «Ο νονός» που υπέγραψε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν το Σάββατο ότι η αστυνομία διενεργεί έρευνα σε βάρος του δημάρχου και των υπολοίπων μελών του δημοτικού συμβουλίου της κοινότητας κι έχει ειδοποιήσει την τοπική εισαγγελία. Το χωριό Κορλεόνε επιβεβαίωσε μέσω Facebook ότι ο δήμαρχος έλαβε τις δύο δόσεις εμβολίου για τον νέο κορονοϊό τον Ιανουάριο. Στην Ιταλία η εκστρατεία ανοσοποίησης άρχισε στα τέλη Δεκεμβρίου, με τις πρώτες ενέσεις να χορηγούνται στα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στους ανθρώπους άνω των 80 ετών. Όμως ο Νικολό Νικολόζι έκρινε ότι οι αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι, όπως ο ίδιος, είχαν ανάγκη άμεση προστασία έναντι του ιού, καθώς εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στην υπηρεσία των συμπολιτών τους.

Ο εμβολιασμός του ήταν «συνειδητή επιλογή», που έκανε για να αποφύγει τη μόλυνση και «να μην υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τη θέση του εν μέσω της μάχης», επιχειρηματολόγησε στην ανάρτησή του στο Facebook ο δήμος του χωριού Κορλεόνε. Κάπου 5,3 εκατ. δόσεις είχαν χορηγηθεί μέχρι χθες στην Ιταλία, όπου 1,6 εκατ. άνθρωποι έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση των εμβολίων τους, επί συνολικού πληθυσμού 60 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η νέα κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι, που ορκίστηκε τον περασμένο μήνα, ανήγαγε σε πρώτη προτεραιότητά της την επιτάχυνση της διανομής εμβολίων για να περιοριστεί η πανδημία η οποία έχει σκοτώσει σχεδόν 100.000 ανθρώπους στην ιταλική χερσόνησο. Η Ιταλία έχει καταγράψει έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς της πανδημίας στον κόσμο.