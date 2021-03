Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: είδα αστυνομικούς να χτυπούν παιδί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια γυναίκα, που βρέθηκε στο σημείο των επεισοδίων, μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα είδα. Μπαλάσκας: "τραυματίστηκαν αστυνομικοί και όχι πολίτες".