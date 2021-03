Πολιτική

Σπανάκης για Νέα Σμύρνη: υπήρξαν “αστοχίες” από τους αστυνομικούς (βίντεο)

Ο βουλευτής της ΝΔ επικρίνει τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ για την φύλαξη στις γειτονιές, μετά το μπαράζ επιθέσεων στο Μοσχάτο.

«Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις εκφράσεις μας και να αποφύγουμε λογικές που μας πάνε δεκαετίες πίσω. Σε μια τέτοια περίοδο, εν μέσω πανδημίας, δεν χωρούν τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να πορευόμαστε ενωμένοι. Πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος και για όσα έγιναν στην Νέα Σμύρνη, δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο βουλευτής της ΝΔ, Βασίλης Σπανάκης.

Όπως σημείωσε, «υπήρξε μπαράζ επιθέσεων σε τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που στεγάζεται κάτω από το πατρικό μου σπίτι και αλλού. Ξημερώματα Κυριακής «χτύπησαν» κεντρικά σημεία του Μοσχάτου και για αυτό έχω ζητήσει την πρόσθετη φύλαξη της περιοχής. Στο Μοσχάτο δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός να φυλάξει τις περιουσίες, ενώ είδαμε άλλη εικόνα στην Νέα Σμύρνη. Τις εικόνες αυτές σίγουρα τις καταδικάζουμε, αλλά πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα της έρευνας, διότι βλέπουμε μόνο την μία πλευρά. Σίγουρα αυτές οι εικόνες μας προβληματίζουν, είναι προφανές ότι υπήρξαν αστοχίες, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για να έχουμε την πλήρη εικόνα».