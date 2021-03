Οικονομία

Εισφορά Αλληλεγγύης: Ποιοι την γλιτώνουν και το 2022

Ποιους αφορά η παράταση της ελάφρυνσης. Η απόφαση της Κομισιόν που ανοίγει το δρόμο. Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται της φορολόγησης.

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα συνεχίσουν και το 2022 να έχουν αυξημένες αποδοχές μετά το πάγωμα που επιβλήθηκε φέτος στην εισφορά αλληλεγγύης, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν του χρόνου θα έχουν επίσης μειωμένες επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενοίκια, τόκους και μερίσματα.

Το οικονομικό επιτελείο, όπως προκύπτει δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη έχει αποφασίσει την παράταση του παγώματος της εισφοράς και το επόμενο έτος μετά την διαφαινόμενη απόφαση των Βρυξελλών για διατήρηση της Ρήτρας Διαφυγής και το 2022, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη πρόθεση διατήρησης των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου με προσωρινό χαρακτήρα για ένα έτος. Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης μάλιστα έχει δηλώσει πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μειωθούν περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ευελιξία κινήσεων σε μέτρα προσωρινού χαρακτήρα «πατάει» στην αντίστοιχη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία εφαρμόζεται στην ευρωζώνη με φόντο τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παραμείνει στον πάγο τον Σύμφωνο Σταθερότητας και την επόμενη χρονιά , μια απόφαση η οποία μένει να κλειδώσει τον Μάιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τo Eurogroup.

Στη βάση αυτής της προοπτικής, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών δήλωσε χθες ότι «και για το 2022 η πρόβλεψή μας είναι για τον ιδιωτικό τομέα ότι δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι εάν θα υπάρχει η επέκτασή της απαλλαγής και για τους υπολοίπους (εκτός ιδιωτικού τομέα)».

Με αυτά τα δεδομένα εκτός εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς και εισοδήματα από ενοίκια , τόκους ή μερίσματα .

Το μέτρο αγγίζει περίπου 1,2 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, και φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα. Από την αναστολή αυτή, εξαιρούνται μόνο τα εισοδήματα από συντάξεις και τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.

Στο βαθμό όπου δεν υπάρξει επέκταση της απαλλαγής σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, την εισφορά γλιτώνουν:

Τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα το 2022. Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν ισχύει για τους φορολογούμενους οι οποίοι τα 2 προηγούμενα έτη πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων. Τα φετινά εισοδήματα από «επιχειρηματική δραστηριότητα», από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου». Φέτος, τα συγκεκριμένα εισοδήματα του 2020 τα οποία θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά και η επέκταση του μέτρου σημαίνει πως και η φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων του χρόνου, θα έχει την ίδια τύχη. Στα εισοδήματα των ως άνω κατηγοριών περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020.

Αντίθετα, εάν δεν υπάρξει επέκταση του μέτρου, εισφορά αλληλεγγύης θα συνεχίσει να επιβάλλεται σε εισοδήματα από συντάξεις και μισθούς στον δημόσιο τομέα.

