Σαρηγιάννης: παράταση του lockdown και μελέτη για εμβόλια σε επαγγελματικές ομάδες

Πότε είπε ότι θα επιτευχθεί η γενική ανοσία και πότε η μείωση της διασποράς. Τι είπε για το Πάσχα και το καλοκαίρι. Ποιες “ομάδες της αγοράς” αφορά η μελέτη.

«Από την αρχή της πανδημίας έχει νοσήσει από κορονοϊό το 6% του πληθυσμού παράγοντας και αντισώματα, ενώ μαζί με την πρόοδο των εμβολιασμών η ανοσία του πληθυσμού έχει φτάσει στο 9%», είπε ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως σημείωσε, «αντικειμενικά θα είναι πολύ δύσκολο να πεις «ανοίγω» στις 16 Μαρτίου, οι αριθμοί είναι τέτοιοι που δεν το επιτρέπουν, οι αριθμοί δείχνουν ότι πηγαίνουμε για παράταση των μέτρων».

«Τα νοσοκομεία της Αττικής ασφυκτιούν, το Υπ. Υγείας κάνει κινήσεις για εκτόνωση της κατάστασης. Αν χρειαστεί να γίνει και επίταξη ιδιωτικών κλινικών, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σε συνθήκες πολέμου που βρισκόμαστε δεν τίθενται τέτοια θέματα, εγώ θα την έκανα. Ακόμη, είναι αμαρτία να έχουμε ράντζα στα νοσοκομεία το 2021, αλλά…».

Όπως τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης, «Η γενική ανοσία με τους ρυθμούς που κινούμαστε, η ανοσία της αγέλης, μπορεί να επιτευχθεί τον Νοέμβριο. Το ζήτημα είναι να περιορίσουμε την ταχύτητα διασποράς του κορονοϊού και αυτό μπορεί να γίνει νωρίτερα». Το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο και μετά, θα είναι σίγουρα καλύτερο».

Σε ότι αφορά το Πάσχα, ο κ. Σαρηγιάννης εκτίμησε ότι δύσκολα θα επιτραπούν μετακινήσεις και συναθροίσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «Εγώ θα κάνω Πάσχα στο μπαλκόνι του σπιτιού μου».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού κατά προτεραιότητα ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι «αυτήν την περίοδο κάνουμε μια μελέτη, την οποία θα υποβάλλουμε και στον Πρωθυπουργό, για την απόδοση που θα έχει κάτι τέτοιο. Εμποροϋπάλληλοι, τουρισμός, καταλύματα, εκπαιδευτικοί είναι τέτοιες κατηγορίες, που μπορούν να εμβολιαστούν, εφόσον θελήσουν, ώστε να ανοίξουν μετά οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν εμπλοκή σε αυτό το σενάριο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο και έχουμε υπολογίσει μια μείωση κατά 70.000 των κρουσμάτων κορονοϊού.