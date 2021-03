Αθλητικά

NBA - All Star Game: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτος Έλληνας MVP!

Η Team LeBron επικράτησε με 170-150 της Team Durant στο 70ο All Star Game του ΝΒΑ, που διεξήχθη στην «State Farm Arena» της Ατλάντα, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αναδείχθηκε MVP του αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο «Giannis» ήταν πραγματικά ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (13/13 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα το 100% ποσοστό ευστοχίας του Αντετοκούνμπο αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού για παίκτη με τουλάχιστον 10 προσπάθειες ενώ έγινε και ο πρώτος Ευρωπαίος που κατακτά στο συγκεκριμένο βραβείο.

Εντυπωσιακοί ήταν για τους νικητές και οι Στεφ Κάρι με 28 πόντους (2/3 δίποντα, 8/16 τρίποντα) και Ντέμιαν Λίλαρντ με 32 πόντους (3/4 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 2/2 βολές). Ο τελευταίος μάλιστα σημείωσε και το τρίποντο από το κέντρο που έληξε τον αγώνα. Από την Team Durant ξεχώρισαν οι Μπράντλεϊ Μπιλ με 26 πόντους (4/4 δίποντα, 6/12 τρίποντα), Καϊρί Ιρβινγκ με 24 πόντους (8/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ και 12 ασίστ) και Τζέιμς Χάρντεν με 21 πόντους (7/13 τρίποντα).

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο «Giannis» δήλωσε τα εξής:

«Είναι σημαντικό που θα έχω ένα βραβείο με το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ στο σπίτι μου. Το ήθελα σαν τρελός και πέρυσι. Φέτος ήθελα να το διασκεδάζω, έπαιξα καλά και ξέρω ότι ο Κόμπι θα ήταν χαρούμενος γι' αυτό. Είναι πολύ όμορφο να έχω τον Λίαμ να με βλέπει στο πρώτο του All-Star Game, να με βλέπει να παίζω καλά. Στο τέλος της ημέρας θέλω ο Λίαμ να βλέπει κάποιον που διασκεδάζει και απολαμβάνει αυτό που κάνει. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει να βλέπει αυτό που θέλω.

Όταν αρχίζεις να διασκεδάζεις, δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι ο φόβος και η διασκέδαση δεν μπορούν να συνυπάρξουν, θα έχεις είτε το ένα, είτε το άλλο. Αυτή τη χρονιά επέλεξα τη διασκέδαση. Σε κάθε ματς προσπαθώ να απολαμβάνω την προθέρμανση, τον αγώνα, τους συμπαίκτες μου, δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δεν σκέφτομαι τον προορισμό. Με ενδιαφέρει το τώρα, μπορούμε να το απολαύσουμε. Δεν είναι ότι το λέω μόνο στο μπάσκετ, το λέω και στη ζωή μου και μέχρι στιγμής λειτουργεί.

Είπα στον Γιόκιτς ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε φοβερή εκπομπή! "Nico and Giannis" ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να το απολαμβάνω όσο μπορώ, δεν θέλω να το θεωρώ δεδομένο. Ήταν το πέμπτο μου All-Star Game και ανυπομονώ να φτάσω μέχρι το δέκατο. Ο ΛεΜπρόν έχει 17, είναι παρανοϊκό. Μιλγουόκι, αυτό το βραβείο είναι για εσένα».