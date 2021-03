Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: εμβόλιο και σε όσους νόσησαν με κορονοϊό (βίντεο)

Τι λέει ο Πρόεδρος του ΠΙΣ για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown. Γιατί είναι απαραίτητη η χορήγηση εμβολίου και στους αναρρώσαντες από τον ιό.