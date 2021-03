Πολιτική

Μπορέλ: το Κυπριακό επηρεάζει τις ευρύτερες σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με την επίλυση του Κυπριακού, επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα της ΕΕ αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ στο μπλογκ του, ενώ σημειώνει ότι το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η παρούσα προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων δεν ξεκινά από το μηδέν. Μπορούμε να βασιστούμε σε ένα νομικό πλαίσιο και συγκλίσεις από προηγούμενες διαπραγματεύσεις» υπογραμμίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ και προσθέτει: «Η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να έρθει από έξω. Η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως στους Κύπριους. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μου, με ενθάρρυναν η ετοιμότητα τόσο του Προέδρου Αναστασιάδη όσο και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τατάρ να έρθουν σε επαφή με τον ΟΗΕ για να βρουν ένα κοινό έδαφος στην πορεία προς τα εμπρός». Παράλληλα, ο κ. Μπορέλ αναφέρει ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια την οποία θα βρουν χρήσιμη τόσο οι ηγέτες όσο και τα Ηνωμένα Έθνη».

«Το Κυπριακό είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ: η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ένωσης, τώρα και μετά την επανένωση. Η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με την επίλυση του Κυπριακού» επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και υπογραμμίζει: «Το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι σχέσεις πλησιάζουν σε ένα σημείο καμπής μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο έτος 2020: η σχετική ηρεμία που βιώνουμε επί του παρόντος στη θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε θέματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση είναι εύθραυστη. Η πρόοδος στις συνομιλίες για το Κυπριακό είναι πιο σημαντική από ποτέ».