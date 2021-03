Life

Η συνέντευξη Χάρι και Μέγκαν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ολόκληρη η πολυσυζητημένη εξομολόγηση του ζεύγους, που προκαλεί “αναταραχή” στο Μπάκιγχαμ και παγκόσμιο σάλο.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 16:00, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει αποκλειστικά για την Ελλάδα, την πολυσυζητημένη συνέντευξη του πρίγκηπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, στην Όπρα Γουίνφρεϊ, τα δικαιώματα της οποίας εξασφάλισε από το CBS.

Σε μια εξομολόγηση - συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η Δούκισσα του Σάσεξ μιλάει για τη ζωή της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, για τον γάμο, τη μητρότητα και το φιλανθρωπικό της έργο, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται την έντονη πίεση που δέχεται λόγω της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια, στη συνέντευξη συμμετέχει και ο πρίγκηπας Χάρι και μαζί μιλούν για τη μετακόμισή τους στις Η.Π.Α., ενώ μεταξύ άλλων μοιράζονται τα μελλοντικά τους σχέδια, αλλά και τα όνειρά τους για την οικογένειά τους που θα μεγαλώσει.

Δείτε ένα αποκλειστικό αποσπασμα απο την συνέντευξη, με συγκλονιστικές αναφορές της Μέγκαν και του Χάρι για το χρώμα του πρώτου παιδιού τους και τις αντιδράσεις του Παλατιού, αλλά και για τις σκέψεις για αυτοχειρία

Η δίωρης διάρκειας συνέντευξη προβλήθηκε στις Η.Π.Α., την Κυριακή 7 Μαρτίου (20:00 – 22:00 ΕΤ/PT), από το Τηλεοπτικό Δίκτυο CBS.

Παραγωγή: Harpo Productions

Executive producers: Terry Wood, Tara Montgomery

Co-executive producer: Brian Piotrowicz

Διεθνής διανομή: ViacomCBS Global Distribution Group

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνέντευξη στις 16:00