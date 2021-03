Οικονομία

Lockdown - Σταϊκούρας: πως θα ανοίξει η αγορά από τις 22 Μαρτίου

Με ποια σειρά και με ποιόν τρόπο αναμένεται να ανοίξουν τα καταστήματα. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικουριά.

Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου, με πρώτα απ' όλα το λιανικό εμπόριο, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως δήλωσε, «το βασικό μας σενάριο είναι ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να λειτουργεί με μια κανονικότητα η οικονομία. Ωστόσο έχουμε εναλλακτικά σενάρια, ώστε να σταθμίζουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα για τη στήριξη που θα πρέπει να παρέχουμε. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κοινωνία όσο χρειαστεί. Αλλά όσο παρατείνεται η κατάσταση, τόσο μειώνεται και η δυνατότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των υφιστάμενων απωλειών».

Δήλωσε, παράλληλα (μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρώτο Θέμα»), ότι το κλείσιμο του λιανεμπορίου κοστίζει στην οικονομία 200- 250 εκατ. ευρώ. «Οι δυο εβδομάδες που πέρασαν με lockdown κόστισαν σε δαπάνες και μείωση φόρων 1,2 δισ. και με τα 520 εκατ. να είναι στο λιανεμπόριο. Στα 3 δισ. είναι συνολικά το κόστος για έναν μήνα και 750 εκατ. περίπου εστιάζονται στο λιανεμπόριο», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «αν αρχίσει από τον Μάρτιο η επανεκκίνηση, τότε θα είμαστε πιο κοντά στους στόχους του προϋπολογισμού. Σκεφτείτε ότι μόνο στα 4 δισ. θα είναι παραπάνω το πρωτογενές αποτέλεσμα από τα νέα μέτρα στήριξης», σημειώνοντας ότι δεν είναι η ώρα για αναθεώρηση του προϋπολογισμού. «Δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για το 2021 και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η οικονομία ακόμη για το β' 15ήμερο του Μαρτίου», πρόσθεσε σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ εφέτος.

«Έχουμε ένα θετικό "carry over", αλλά και μια δυσμενέστερη εξέλιξη της πορείας σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Έτσι έχουμε λοιπόν το 2021 μια αντικρουόμενη εικόνα για το 2021. Πρέπει όλα να συνεκτιμηθούν», τόνισε. Δηλώνοντας, επίσης, πως «άντεξε το 2020 η οικονομία, αλλά δεν πανηγυρίζει κανείς. Βέβαια σε σχέση με το τι θα μπορούσε να συμβεί με δεδομένη την εξάρτηση από τον τουρισμό, είναι ορθή η εκτίμηση ότι αντέξαμε τελικά».

Τέλος, αναφορικά με τα μέτρα στήριξης σημείωσε ότι «το 2020 δώσαμε 20 δισ. και άλλα 11,6 δισ. το 2021», ενώ πρόσθεσε ότι μέσα στο α' εξάμηνο εφέτος θα αρχίσει η εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.