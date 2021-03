Πολιτική

Κουτσούμπας για Νέα Σμύρνη: βάναυση επίθεση από αστυνομικούς - “ράμπο”

Τι είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ για την πανδημία, το ΕΣΥ και τα εμβόλια, κατά την επίσκεψη του στο ΚΑΤ.

Επίταξη ιδιωτικού τομέα, προσλήψεις υγειονομικών και ένταση των εμβολιασμών είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν, τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την επίσκεψη του στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σε δήλωση του, ο ΓΓ του ΚΚΕ είπε «σεε όποιο νοσοκομείο και αν βρεθείς αυτές τις μέρες ακούγεται κραυγή αγωνίας από όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διευθυντές των κλινικών, για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Τρία άμεσα μέτρα χρειάζονται. Πρώτον, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, ώστε να ενισχυθούν με κλίνες και προσωπικό το δημόσιο σύστημα. Δεύτερον, μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών. Τρίτον, ένταση των εμβολιασμών, γρήγορη κλιμάκωση, έτσι ώστε να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός με ασφάλεια και με χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων εμβολίων και με πολύ περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα.

Αναφορικά με τα επεισόδια στην Νέα Σμύρνη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε «Η κυβέρνηση αντί να ασχολείται ουσιαστικά με τα προβλήματα των εργατικών λαϊκών οικογενειών και την επίλυσή τους, χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τη βία, την τρομοκρατία, την καταστολή, τον αυταρχισμό. Ήταν απαράδεκτο το γεγονός που συνέβη χθες στη Νέα Σμύρνη, όπου οι “ράμπο” της αστυνομίας μέσα στην πλατεία -ενώ γυναικόπαιδα, νέοι άνθρωποι έκαναν την κυριακάτικη βόλτα τους- επιτέθηκε με βάναυσο τρόπο. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι αίσχος, ντροπή. Και βεβαίως το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι να γίνει αυστηρή ποινική δίωξη όλων όσων ευθύνονται γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση».

Κλείνοντας, ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε «Επειδή σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ένα μήνυμα: Με μεγαλύτερη δύναμη στους νέους ταξικούς αγώνες, άντρες και γυναίκες μαζί προχωράμε».