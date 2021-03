Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αστυνομική έρευνα για τις δόσεις εμβολίου που χάθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και πως έγινε αντιληπτό ότι χάθηκαν τα εμβόλια. Τι λέει ο διοικητής του νοσοκομείου στην ανακοίνωση του και οι έρευνες της Αστυνομίας.

Ένα φιαλίδιο με 6 δόσεις εμβολίου χάθηκε από το νοσοκομείο της Κω το περασμένο Σάββατο. Την απώλεια έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του ο διοικητής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Κω κ. Σταμάτιος Βασιλειάδης, ο οποίος ήδη έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ενώ της υπόθεσης έχει επιληφθεί το Αστυνομικό Τμήμα Κω.

Στην ανακοίνωσή του ο διοικητής του νοσοκομείου Κω αναφέρει τα εξής:

Το Σάββατο 6 Μαρτίου και ώρα περίπου 9 π.μ., στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝΚΥΚΩ διαπιστώθηκε η εξαφάνιση ενός φιαλιδίου ανασυσταμένου εμβολίου της Pfizer 6 δόσεων. Η διαπίστωση έγινε μετά την ολοκλήρωση των 6 πρώτων εμβολιασμών. Το προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου ενημέρωσε την Διοίκηση και εδόθη άμεσα εντολή για διενέργεια ΕΔΕ. Ταυτόχρονα κάλεσε την Αστυνομία, η οποία προσήλθε και έκανε σχετική έρευνα.

Μετά το πέρας του προγράμματος εμβολιασμών, το προσωπικό έδωσε έγγραφες καταθέσεις για το συμβάν στο Α.Τ.Κω προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι και τα 3 μέλη του εμβολιαστικού κέντρου, για λόγους ευθιξίας, έθεσαν στην διάθεση της Διοίκησης την παραίτησή τους, η οποία δεν έγινε δεκτή.