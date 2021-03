Life

Η συνέντευξη Χάρι και Μέγκαν στον ΑΝΤ1: συγκλονιστικό απόσπασμα (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι αναφορές για το χρώμα του πρωτότοκου παιδιού τους και την στάση του Μπάκιγχαμ. Ποιος από το ζευγάρι έφτασε κοντά ακόμη και στην αυτοχειρία.

Αποκλειστικά στην Ελλάδα, σήμερα στις 16:00, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει την πολυσυζητημένη συνέντευξη του πρίγκηπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, στην Όπρα Γουίνφρεϊ, τα δικαιώματα της οποίας εξασφάλισε από το CBS.

Δείτε εδώ ένα χαρακτηριστικό, συγκλονιστικό απόσπασμα της δίωρης συνέντευξης που προβλήθηκε στις Η.Π.Α., την Κυριακή 7 Μαρτίου (20:00 – 22:00 ΕΤ/PT), από το Τηλεοπτικό Δίκτυο CBS.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα λέει η Μέγκαν Μαρκλ για το χρώμα του πρωτότοκου παιδιού τους και την στάση του Μπάκιγχαμ, αλλά και η αποκάλυψη ότι ένας απο το ζευγάρι έφτασε κοντά ακόμη και στην αυτοχειρία.

Όλη την συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε στις 16:00 στον ΑΝΤ1 ή πατώντας ΕΔΩ.