Κοινωνία

Μετρό: κλειστοί σταθμοί με εντολή της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από αυτούς, αλλά δεν θα σταματάνε.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας έκλεισε στις 11:30 ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο".

Επίσης, στις 16:30 θα κλείσει και ο σταθμός του Μετρό " Σύνταγμα".

Οι συρμοί του Μετρό διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούνται στάσεις.