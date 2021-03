Παράξενα

Lockdown: Εκατοντάδες πιστοί σε εκκλησία, παρά τα μέτρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησαν οι επίτροποι του Ιερού Ναού, στον οποίο αντί για έως 9, βρίσκονταν 200 άτομα, σε μια περιοχή που έχει πληρώσει βαρύ «φόρο θανάτου» από τον κορονοϊό.

Με την Κοζάνη να έχει ήδη ξεπεράσει το όριο κρουσμάτων για τη λήψη μέτρων και παρά το ηχηρότατο “καμπανάκι” Χαρδαλιά την περασμένη Παρασκευή για την περιοχή, περί τους 150-200 πιστούς, όλων των ηλικιών, βρέθηκαν την Κυριακή, για τη Θεία Λειτουργία, στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης!

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, αυστηρότερα μέτρα, εντός των ιερών ναών επιτρέπονται μόνο έως 9 άτομα, την ώρα που μόνο στο χώρο των κεριών (πρόναο) του εν λόγω ναού υπήρχαν περισσότερα από 20!

Νωρίς το πρωί της Κυριακής το Kozanimedia δέχθηκε, μέσω e-mail, τη διαμαρτυρία κατοίκου της Κοζάνης, ο οποίος, όπως ανέφερε “Μετά τις πρόσφατες εικόνες που βλέπουμε στην Κοζάνη, ας μη γκρινιάζουμε και ας μην διαμαρτυρηθούμε για το καθολικό κλείσιμο των πάντων, που είναι προ των πυλών. Και κάτι άλλο. Κυριακή πρωί, στις 7:30, πέρασα από το Άγιο Κωνσταντίνο Κοζάνης, για ένα κερί και έφριξα. Ήταν τουλάχιστον 150 άτομα μέσα. Αμήν.”

Λίγο αργότερα, περί τις 9:45 το πρωί, το Kozanimedia βρέθηκε στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, διαπιστώνοντας πως τα όσα ανέφερε ο καταγγέλλων ήταν ακριβέστατα, καθώς ο εσωτερικός χώρος του ναού ήταν γεμάτος κόσμο, κάτι που φαίνεται από τις διάφανες πόρτες που τον χωρίζουν από τον πρόναο. Το Kozanimedia, σεβόμενο την ιερότητα του χώρου, δεν επιχείρησε να μαγνητοσκοπήσει την όλη εικόνα, ενημερώνοντας τον νεωκόρο του ναού για την παρουσία του στον πρόναο και ζητώντας του να ενημερώσει σχετικά την εκκλησιαστική επιτροπή, με τη θερμή παράκληση να εξέλθει κάποιος εκ των μελών της, ώστε να εκφράσει τη θέση της.

Ωστόσο αυτό δε συνέβη, αλλά, μόλις ενημερώθηκαν σχετικά από τον νεωκόρο, τρία μέλη της επιτροπής στάθηκαν στην πόρτα του πρόναου προς τον κυρίως ναό, απαγορεύοντας, πλέον, την είσοδο σε άλλους πιστούς, έχοντας ειδοποιηθεί για την παρουσία του Kozanimedia. Περί τις 10 το πρωί, το Kozanimedia άνοιξε την πόρτα, ζητώντας από τους επίτροπους την άποψή τους για την απαράδεκτη αυτή εικόνα, την ώρα που η περιοχή μας βρίσκεται στο όριο λήψης σκληρών μέτρων, για μια ακόμη φορά. Ωστόσο, κανείς εξ αυτών δε δέχθηκε να εξέλθει του ναού, με τον Μανώλη Παπαϊωάννου, μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, να αναφέρει αρχικά στο Kozanimedia πως “ποιος είπε ότι απαγορεύεται να έρθουν οι πιστοί” και, στη συνέχεια, πως “Τι να κάναμε; Να αφήναμε τον κόσμο απέξω;”!

Εν τέλει, το Kozanimedia επέλεξε τη μαγνητοσκόπηση των εικόνων με τα 150-200 άτομα, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εκτός του ιερού ναού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με αναγνώστες του site, ανάλογη ήταν η εικόνα το Ψυχοσάββατο στον ίδιο, μεγάλο και γνωστό ιερό ναό της Κοζάνης.





Πηγή: Kozanimedia.gr