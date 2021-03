Κοινωνία

Μυστήριο με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή

Ποιος ενημέρωσε την Αστυνομία. Τι ερευνούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, που εξετάζουν και εμπλοκή στενού συγγενικού προσώπου της άτυχης γυναίκας.

(εικόνα αρχείου)

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, αφού ενημερώθηκε ότι σήμερα το πρωί, στην οδό Μηλαράκη 46, στα Πατήσια βρέθηκε νεκρή μια ηλικιωμένη.

Την δήλωση του θανάτου της έκανε στους αστυνομικούς ο γιός της άτυχης γυναίκας, ο οποιος μενει μαζί της.

Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας μετέβη άμεσα στο σπίτι όπου ζούσαν μητέρα και γιός, προκειμένου να διακριβώσουν τα στελέχη της Αστυνομίας εάν ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια και αν ναι, ποια μπορεί να ειναι η εμπλοκή του γιου της στην τραγική κατάληξη της ηλικιωμένης.

Ο γιός, είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν βαριά και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρή την μητέρα του.

Η 84χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πάτωμα.

Νεότερες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός, καθώς κάποιος της είχε βάλει ένα κομμάτι ύφασμα στο στόμα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα είχε ίχνη έρευνας, αλλά ακόμα δεν ξέρουν εάν κάποιος έχει πάρει κάτι.

Το επικρατέστερο σενάριο στο οποίο φέρεται να καταλήγουν οι αστυνομικοί είναι η 84χρονη να κατέβηκε στον φούρνο της γειτονιάς για να ψωνίσει, κάποιος ή κάποιοι να την ακολούθησαν μέσα στην πολυκατοικία και να της επιτέθηκαν μόλις άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της, στο οποίο μπήκαν για να κλέψουν.