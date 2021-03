Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: η αστυνομική βία δεν δικαιολογείται

«Θα ολοκληρωθεί σύντομα η έρευνα, ώστε να αναδειχθούν και να αποδοθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες», δήλωσε με αφορμή το περιστατικό στην Νέα Σμύρνη.

«Η αστυνομική βία δεν δικαιολογείται, είμαστε απόλυτοι σε αυτό», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν χθες στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, μετά τη συνάντησή του με τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη.

Είπε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα η έρευνα, ώστε να αναδειχθούν και να αποδοθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ενώ χαρακτήρισε «γελοιότητες» τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και του ΜέΡΑ 25 ότι «κινδυνεύει» η δημοκρατία από τέτοιες συμπεριφορές, λέγοντας ότι η δημοκρατία κινδύνευσε επί των δικών τους ημερών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο 15μερο του Απριλίου θα τοποθετηθούν οι πρώτες ομάδες φύλαξης στα ΑΕΙ από ήδη υπηρετούντες στην Αστυνομία μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις το Φθινόπωρο.

Για την κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ δήλωσε πως «όσοι εμποδίζουν τη λειτουργία των Πανεπιστημίων δεν ασκούν νόμιμο δικαίωμα» και ότι «τα Πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα, δεν είναι αδιοίκητα, ούτε ανοχύρωτα απέναντι στην παρανομία».

Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη:

Χθες, στην πλατεία Νέας Σμύρνης, έγιναν επεισόδια κατά τη διάρκεια ελέγχων για την τήρηση μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Πρέπει να σας πω ότι για τη συγκεκριμένη πλατεία έχουμε δεχθεί κατ επανάληψη καταγγελίες , και από τη δημοτική αρχή, για συνωστισμό. Στα επεισόδια αυτά, 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, έγιναν 11 συλλήψεις, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται να ασκείται βία σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων. Για το περιστατικό αυτό διεξάγεται εσωτερική έρευνα στην Αστυνομία, με παράλληλη ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη, με βάση διάταξη που εμείς ψηφίσαμε. Γίνεται έρευνα επίσης από την αρμόδια εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, θα τελειώσει γρήγορα, ούτως ώστε να αναδειχθεί η αλήθεια και να υπάρξει απόδοση ευθυνών. Η αστυνομία εδώ και 1,5 χρόνο βρίσκεται νυχθημερόν στην πρώτη γραμμή σε πολλά μέτωπα και, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει, οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά της όπως επιβάλλουν οι νόμοι. Άσκοπη βία δεν δικαιολογείται. Είμαστε απόλυτοι σε αυτό.

Αυτά προς το παρόν, θα έχουμε να πούμε περισσότερα με την ολοκλήρωση της πειθαρχικής και της ποινικής έρευνας.

Και κάτι ακόμη. Για τους ισχυρισμούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25, περί απειλούμενης δημοκρατίας λόγω αστυνομικής βίας, ένα έχω να πω: γελοιότητες. Αν οι δημοκρατικοί θεσμοί κινδύνευσαν και η χώρα απειλήθηκε, αυτό συνέβη επί των ημερών που είχαν αυτοί τη διακυβέρνηση του τόπου.

ΜέΡΑ25: αντί για συγγνώμη, ο Χρυσοχοΐδης μας επιτίθεται

Σε δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του Μέρα25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, «ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούσε και έπρεπε να ανοίξει το στόμα του σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν για να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από τον ελληνικό λαό γι’ αυτή την πρωτοφανή βία που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες από τις κατασταλτικές του δυνάμεις. Αντ' αυτού ο Υπουργός δήθεν Προστασίας του Πολίτη του κ. Μητσοτάκη, όχι απλώς δεν βρήκε μία συγγνώμη να μας πει, αλλά εξαπέλυσε και επίθεση στην αντιπολίτευση, στο ΜέΡΑ25 και τους δημοκρατικούς πολίτες που ανησυχούν πραγματικά με τα όσα βλέπουν καθημερινά πλέον από το καθεστώς Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη».