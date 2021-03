Πολιτική

Ημέρα της Γυναίκας: τι είπε η Σακελλαροπούλου με μαθητές από όλη την Ελλάδα (βίντεο)

«Η ισότητα είναι μια πρόκληση που αφορά όλους μας και τα νέα παιδιά μπορούν να φτάσουν με την αξία τους εκεί όπου ονειρεύονται» τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνομίλησε, νωρίτερα σήμερα, διαδικτυακά με μαθήτριες και μαθητές επτά σχολείων από όλη την Ελλάδα για το πώς βλέπουν τον ρόλο της γυναίκας μέσα από τον περίγυρό τους, το σχολείο, τις παρέες, την οικογένειά τους.

Η κ. Σακελλαροπούλου έκανε μια αναδρομή στην ιστορία των γυναικείων διεκδικήσεων, ξεκινώντας από την πρωτοφεμινίστρια Αύρα Θεοδωροπούλου και τον αγώνα της να εμψυχώσει τις Ελληνίδες, ώστε να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει. Αναφέρθηκε επίσης στη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, την Αμερικανίδα φιλελεύθερη δικαστή, η οποία σε όλη της τη ζωή διεκδίκησε και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των γυναικών. Επεσήμανε, ακόμα, τις σημερινές ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, όπου οι γυναίκες κλήθηκαν να σηκώσουν ένα τεράστιο βάρος και βρέθηκαν αντιμέτωπες πολλές φορές με κακοποιητικές συμπεριφορές και ενδοοικογενειακή βία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της λέγοντας ότι η ισότητα είναι μια πρόκληση που αφορά όλους μας και ότι τα νέα παιδιά μπορούν να φτάσουν με την αξία τους εκεί όπου ονειρεύονται.

Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Αλέξανδρος Κουτσός από το 2ο Λύκειο Ξάνθης, η Κυριακή Γκουργκούλη από το Λύκειο Ζωσιμαίας, η Αλεξάνδρα Βαρουξή από το 1ο Λύκειο Χανίων, η Μελίνα Αποστολή από το 3ο Λύκειο Χίου, η Κατερίνα Μάλφα από το 1ο Λύκειο Λευκάδας, ο Παρασκευάς Κεραμάρης από το 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθήνας -Γεννάδειο και η Χριστίνα Ρούμπου από το 1ο Λύκειο Ναυπλίου.