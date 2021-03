Οικονομία

Καραμανλής από Δαμάσι: άμεση επιδότηση ενοικίου στους σεισμόπληκτους

Στην περιοχή πραγματοποιούν ελέγχους 130 μηχανικοί, ενώ έχουν ήδη σταλεί 40 τροχόσπιτα και θα τοποθετηθούν 90 συνολικά οικίσκοι για τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων.

Το Δαμάσι Τυρνάβου, που επλήγη από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό, επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ανακοίνωσε την άμεση επιδότηση ενοικίου για τους σεισμόπληκτους, πριν ολοκληρωθεί καν η διαδικασία καταγραφής ζημιών.

Τόνισε επίσης ότι στην περιοχή πραγματοποιούν ελέγχους 130 μηχανικοί από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αλλά και εθελοντές του ΤΕΕ, ενώ έχουν ήδη σταλεί 40 τροχόσπιτα και θα τοποθετηθούν 90 συνολικά οικίσκοι για τις άμεσες ανάγκες των πληγέντων.

Ο κ. Καραμανλής, τον οποίο συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης, συμμετείχε σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, το Δήμαρχο Τυρνάβου, κ. Γιάννη Κόκουρα και τους βουλευτές Λάρισας, κ. Στέλλα Μπίζιου, κ. Χρήστο Κέλλα και κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επιθεώρησε τα τροχόσπιτα και είδε επί το έργον μηχανικούς του Υπουργείου, που πραγματοποιούν αυτοψίες σε κτίρια. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Μεσοχώρι Ελασσόνας, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, καθώς και τα χωριά Αμούρι και Βλαχογιάννι, ενώ συναντήθηκε επίσης με μηχανικούς του ΤΕΕ Θεσσαλίας, που συνδράμουν εθελοντικά στις αυτοψίες.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι Πολιτεία, Κυβέρνηση και τοπικοί φορείς βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός πραγματικά μεγάλου σεισμού. Σημείωσε ότι: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έστειλε, αμέσως, τα κλιμάκια από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, από την πρώτη μέρα», ευχαρίστησε τόσο τους μηχανικούς του Υπουργείου, όσο και τους μηχανικούς του ΤΕΕ και ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει περίπου 2.500 καταγραφές και αυτοψίες σε κτίρια, που έχουν πληγεί.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη στείλει 40 τροχόσπιτα και άμεσα από αύριο θα φτάσουν και οι πρώτοι οικίσκοι» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής και ανακοίνωσε ότι: «Δεν θα περιμένουμε καν την οριοθέτηση των περιοχών για αυτά τα τρία χωριά που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και άμεσα θα ξεκινήσει και η διαδικασία επιδότησης ενοικίου, από 300 μέχρι 500 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε όλους τους κατοίκους της περιοχής που έχουν πρόβλημα με τα σπίτια τους».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει άμεσα και πως μηχανικοί του Υπουργείου θα ενημερώσουν τους πληγέντες για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επισήμανε δε ότι σε δεύτερη φάση υπάρχει και η διαδικασία της λεγόμενης στεγαστικής συνδρομής, πέρα από την άμεση επιδότηση, προκειμένου να επισκευαστούν κτίρια, κατοικίες ή επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Διευκρίνισε επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει έτοιμους τους 40 οικίσκους, που θα τοποθετηθούν μόλις ολοκληρωθούν αύριο το μεσημέρι - όπως αναμένεται σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς - οι αναγκαίες εργασίες υποδομής, ενώ επιπλέον 50 οικίσκους θα διαθέσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

«Όσοι οικίσκοι χρειαστούν, θα έρθουν στην περιοχή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας», τόνισε ο κ. Καραμανλής, ενώ ξεκαθάρισε ότι δε θα γίνει καμία έκπτωση σε θέματα ασφαλείας όσον αφορά στον έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ευχαρίστησε τους Δημάρχους, τον Περιφερειάρχη και το Μητροπολίτη, επισημαίνοντας ότι: «Ήμασταν όλοι πάνω από το πρόβλημα και θα είμαστε και την επόμενη ημέρα εδώ, για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν».