Κοινωνία

Παγκράτι: Καταδρομική επίθεση στην Δημοτική Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα νεαρών αιφνιδίασε τους πάντες.

Καταδρομική επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε παράρτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, επί της οδού Υμηττού στο Παγκράτι.

Οι δράστες έσπασαν τζαμαρίες και πέταξαν μπογιές.

Όπως αναφέριε η Καθημερινή, δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για προσαγωγές ή συλλήψεις.