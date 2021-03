Πολιτική

Μητσοτάκης για Κυπριακό: προϋπόθεση η απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων

Την πάγια θέση της Ελλάδας για το Κυπριακό επανέλαβε ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο.

Την πάγια θέση της Ελλάδας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του Κυπριακού είναι η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των Εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμβασης, καθώς και η πλήρης και ταχεία απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Μεγαλόνησο, επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο, στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ.Μητσοτάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης, αναφέρθηκε και στην επικείμενη πενταμερή συνάντηση στη Γενεύη στα τέλη Απριλίου, επισημαίνοντας το διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Κύπρο και για το Κυπριακό.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, που δεσμεύει όλες τις πλευρές, είναι αυτό που ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο πλαίσιο του στενού και συνεχούς συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας σε όλα τα ζητήματα.

«Το Κυπριακό είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ: η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ένωσης, τώρα και μετά την επανένωση. Η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με την επίλυση του Κυπριακού» επισημαίνει νωρίτερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. «Το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι σχέσεις πλησιάζουν σε ένα σημείο καμπής μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο έτος 2020» πρόσθεσε.