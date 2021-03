Πολιτική

Πελώνη: η έξαρση της πανδημίας γίνεται αστραπιαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την πορεία του προγράμματος εμβολιασμού, αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις και την Οικονομία.

Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας παραμένει εξαιρετικά επιβαρυμένη, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε αύξηση των νέων κρουσμάτων τόσο στην Αττική όσο και στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Διαπιστώνεται ταυτόχρονα αφενός ότι υπάρχει μια μικρή μείωση στο ποσοστό των νέων κρουσμάτων στους άνω των 75 ετών, γεγονός που συνδέεται προφανώς με την εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιών αυτών. Και αφετέρου ότι τα νέα κρούσματα αφορούν κυρίως τα άτομα ηλικίας 20-60 ετών, τους συνανθρώπους μας δηλαδή με τη μεγαλύτερη κινητικότητα», τόνισε η κυρία Πελώνη.

Εξήγησε ότι γι΄ αυτό αποφασίστηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα με στόχο τον περιορισμό της κινητικότητας και την ανάσχεση του τρίτου κύματος. «Αποδεικνύεται όμως για άλλη μία φορά ότι η έξαρση της πανδημίας γίνεται με αστραπιαίους ρυθμούς ενώ η αποκλιμάκωση απαιτεί χρόνο και θυσίες», υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Το πρόγραμμα εμβολιασμών

«Φαίνεται μάλιστα ότι η προσπάθεια στη φάση αυτή γίνεται πιο δύσκολη εξαιτίας της κούρασης όλων μας αλλά και εξαιτίας των μεταλλάξεων που συνολικά έφθασαν το 60-70 % των νέων κρουσμάτων ενώ στην Αττική και την Κρήτη προσέγγισαν το 90%», είπε με νόημα η Αριστοτελία Πελώνη.

«Εκτιμάται έτσι ότι έχουμε ακόμη δύσκολες ημέρες μπροστά μας. Είμαστε, όμως, στο τελευταίο μίλι του Μαραθώνιου και είναι υποχρέωση όλων να ανταποκριθούμε στις εισηγήσεις των ειδικών. Είναι, άλλωστε, περισσότερο από βέβαιο ότι χωρίς τα μέτρα των τελευταίων εβδομάδων το επιδημιολογικό φορτίο θα ήταν ακόμα βαρύτερο. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και αλλού», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφορικά με τους εμβολιασμούς η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η στρατηγική μας παραμένει σταθερή, «Συνεχίζουμε την άμυνα με τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί και εντείνουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση “Ελευθερία” που εξελίσσεται με τρόπο υποδειγματικό και υψηλούς ρυθμούς που φέρνουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Είμαστε στην 6η θέση σε ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ανά 100 χιλιάδες και 8η σε πολίτες που έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση.

Έχουν ήδη γίνει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί -πολλοί από τους οποίους αφορούν τη δεύτερη δόση- και μέχρι το τέλος Μαρτίου, κοντά στις 25 Μαρτίου, εκτιμάται ότι θα έχουν εμβολιαστεί ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας. Εντός του Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει και η διαδικασία των ραντεβού για την ομάδα των συμπολιτών μας με νοσήματα πολύ αυξημένου κινδύνου νόσησης από Covid-19».

Όπως είπε η κυρία Πελώνη «ταυτόχρονα, καθώς αναμένονται αυξημένες παραλαβές εμβολίων εντός του Απριλίου εκτιμάται πως μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Σημειώνεται ότι με διάταξη νόμου προβλέπεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, να ζητήσει τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ για τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού και την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού» Επίσης ως «εξαιρετικά θετικό» ανέφερε το γεγονός ότι δρομολογείται η έναρξη των διαδικασιών για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, πρόταση που πρώτος έβαλε στο τραπέζι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Η κ. Πελώνη τόνισε ότι «Όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα υιοθετηθεί στις, 17 Μαρτίου, σχετική νομοθετική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Πρόκειται για εξέλιξη μείζονος σημασίας για την πατρίδα μας, καθώς διευκολύνει -σαν λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας- τη μετακίνηση Ευρωπαίων πολιτών από χώρα σε χώρα. Δικαιώνει την πολύμηνη προσπάθεια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ενισχύει τις προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό».

Μεταρρυθμίσεις και Οικονομία

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην οικονομία, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που στρώνουν το έδαφος για μια πορεία δυναμικής ανάπτυξης μετά το τέλος της πανδημίας. Είναι βέβαια γεγονός ότι -όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη- η ύφεση στη χώρα μας το 2020 υπήρξε βαθιά. Σύμφωνα ωστόσο με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμάται στο 8,2% του Α.Ε.Π., αντί για διψήφια ποσοστά που προβλέπονταν. Και βέβαια δεν θα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση όπως ήθελαν οι Κασσάνδρες.

Με βάση νεότερα στοιχεία της Eurostat (5 Μαρτίου), η Ελλάδα σημείωσε το 2020 χαμηλότερη ύφεση από την Ισπανία (11%), την Ιταλία (8,9%), και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Γαλλία (8,1%) χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο εξαιτίας της μεγαλύτερης εξάρτησης από τον τουρισμό. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι -με βάση την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat- η Ελλάδα πέτυχε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη ανάμεσα στο 3ο και το 4ο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, καθώς το Α.Ε.Π. της χώρας μας ανάμεσα στα τρίμηνα αυτά αυξήθηκε κατά 2,7%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινήθηκε κατά το ίδιο διάστημα καθοδικά (ύφεση 0,6%)».

Η κ. Πελώνη αναφέρθηκε επίσης στις θέσεις εργασίας επισημαίνοντας πως, «ιδιαίτερα αποτελεσματικές αποδεικνύονται οι πολιτικές της κυβέρνησης στο μέτωπο της ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (4 Μαρτίου) μόνο η Ιταλία και η Ελλάδα κατάφεραν, όχι μόνο να μην έχουν αύξηση, όπως όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και να σημειώσουν μια μικρή μείωση της ανεργίας, μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2020.

Όπως είπεμ η χώρα μας, ειδικά για εργαζόμενους και ανέργους, εφάρμοσε μέτρα που έφτασαν τα 6,4 δισ. ευρώ και αναπτύχθηκαν σε τέσσερις πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τα μέτρα στήριξης για πάνω από 1,5 εκατ. εργαζόμενους ανάμεσα στα οποία η αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζομένους που οι συμβάσεις τους μπήκαν σε αναστολή, το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τα στοχευμένα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον πολιτισμό, καθώς και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη στήριξη σε 755.000 ανέργους, με επιδόματα τακτικής ανεργίας, επίδομα 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, παρατάσεις επιδότησης ανεργίας, οικονομική ενίσχυση εποχικά εργαζομένων. Ο τρίτος πυλώνας αφορά προγράμματα ΕΣΠΑ για την προώθηση ανέργων στην απασχόληση, από την εφαρμογή των οποίων έχουν ωφεληθεί περίπου 47.000 συμπολίτες μας. Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη με αποφάσεις για 500.000 συμπολίτες μας όπως η διπλή καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων».

ΣΥΡΙΖΑ: η Αττική κινδυνεύει να γίνει Μπέργκαμο, με υπογραφή Μητσοτάκη Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Μετά από πέντε μήνες αποτυχημένου λοκντάουν, η πανδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου. Χωρίς σαφή εικόνα της διασποράς στην κοινότητα, τα κρούσματα ανεβαίνουν μαζί με τον αριθμό των διασωληνωμένων και των ανθρώπινων απωλειών. Τα νοσοκομεία της Αττικής είναι στο κόκκινο, ενώ κάθε μέρα μεγαλώνει η λίστα αναμονής συμπολιτών μας για ΜΕΘ. Ακόμα και τώρα, η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές που παραμένουν covid free, την ώρα που ακυρώνονται εκατοντάδες χειρουργεία για άλλες νόσους με κίνδυνο για τη ζωή των ασθενών. Η Αττική κινδυνεύει να γίνει Μπέργκαμο με υπογραφή του κ. Μητσοτάκη».