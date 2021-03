Κοινωνία

Ράπερ Lamanif: στην αντεπίθεση πέρασε η 30χρονη κατηγορούμενη

Υπέβαλλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στον 24χρονο ράπερ και απαιτεί τη συγγνώμη του. Μήνυσε και τον φίλο της που φέρεται να ανέβασε στο διαδίκτυο το επίμαχο βίντεο.

Στην αντεπίθεση περνά η 30χρονη που κατηγορείται από τον ράπερ Lamanif, ότι τον εξέθεσε διακινώντας ένα ροζ βίντεο. Η νεαρή υπέβαλλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του 24χρονου καθώς την κατονόμασε στην δική του μήνυση, ενώ τον μήνυσε και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Θα ήμουν πολύ πρόθυμη να ζητήσω συγγνώμη αν δεν είχε γίνει όλο αυτό. Για την κίνηση μου, το λάθος θα ζητούσα συγγνώμη. Αλλά από τη στιγμή που με κατηγορεί για εκβιασμό, ότι είμαι σε κύκλωμα ότι είμαι αφέντρα. Απαιτώ εγώ συγγνώμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η 30χρονη αρνείται τις κατηγορίες για εκβιασμό, παραδέχεται ότι έδωσε το βίντεο σε παιδικό της φίλο, ζητώντας ωστόσο όπως υποστηρίζει να μη διακινηθεί στο διαδίκτυο.

«Δεν ήξερα ότι υπήρχε κόντρα και αν ήξερα ότι μου ζητούσε επίμονα αυτό το βίντεο γι’ αυτό το σκοπό δεν θα το έδινα ποτέ. Είχαμε επικοινωνία γιατί με τον άνθρωπο αυτό μεγαλώσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Είμαι στη μέση και δέχομαι πυρά από παντού. Μόνο εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Οι άλλοι παίρνουν δημοσιότητα. Εγώ δεν έχω ανάγκη δημοσιότητα», συμπλήρωση η 30χρονη.

Η νεαρή μήνυσε και τον παιδικό της φίλο επίσης, ράπερ στον οποίο έδωσε το ροζ βίντεο και αυτός φέρεται να το ανέβασε στο διαδίκτυο.