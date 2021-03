Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα για την χρήση μάσκας κατά την έντονη άσκηση

Τι αναφέρουν στα συμπεράσματα τους Ιταλοί επιστήμονες.

Η χρήση μάσκας για προστασία από τον κορονοϊό έχει μικρή μόνο επίπτωση στην ικανότητα των υγιών ανθρώπων να ασκούνται σωματικά ακόμη και με έντονο τρόπο, σύμφωνα με μια νέα μικρή ιταλική επιστημονική έρευνα. Οι Ιταλοί επιστήμονες ανέφεραν ότι η χρήση μάσκας είναι ασφαλής για τους ασκούμενους που θα θέλουν να τη χρησιμοποιούν (π.χ. στα γυμναστήρια) για να μειώσουν τον κίνδυνο λοίμωξης Covid-19, εφόσον δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και του Καρδιολογικού Κέντρου Monzino, με επικεφαλής τους δρες Ελισαμπέτα Σαλβιόνι και Μάσιμο Μαπέλι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ευρωπαϊκό πνευμονολογικό περιοδικό "European Respiratory Journal", μελέτησαν 12 εθελοντές, έξι άνδρες και έξι γυναίκες με μέση ηλικία 40 ετών.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κάνουν σε στατικό ποδήλατο τρεις δοκιμασίες άσκησης, τη μία χωρίς μάσκα προσώπου, τη δεύτερη φορώντας μια χειρουργική μάσκα και την τρίτη κάνοντας χρήση μάσκας με φίλτρο FFP2. Στη διάρκεια των τεστ καταγράφονταν αναπνοή των συμμετεχόντων, οι παλμοί της καρδιάς, η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και άλλοι βιοδείκτες.

Παρόλο που οι μάσκες καθιστούσαν ελαφρώς πιο δύσκολη την αναπνοή, διαπιστώθηκε ότι η χρήση οποιασδήποτε μάσκας είχε μικρή μόνο επίπτωση. Για παράδειγμα, μετρήθηκε μια μέση μείωση περίπου 10% στην ικανότητα εκτέλεσης αερόβιας άσκησης. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η μάσκα συνιστά κίνδυνο για την υγεία κατά την άσκηση, ακόμη και την έντονη.

«Παρόλο που αναμένεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα εμβολιαστούν κατά της Covid-19, η νέα έρευνα μπορεί να έχει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα καθιστώντας ασφαλέστερο το άνοιγμα των γυμναστηρίων σε εσωτερικούς χώρους», δήλωσε ο δρ Μαπέλι. «Όμως δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους με παθήσεις της καρδιάς ή των πνευμόνων. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα επ' αυτού», πρόσθεσε.