Κοινωνία

Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από τον Απρίλιο στα ΑΕΙ

Πότε και που θα κάνει πρεμιέρα το «σώμα» που αναλαμβάνει την τήρηση της τάξης στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη διάρκεια έκτακτης επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η συνέχιση της κατάληψης στο κτήριο της Πρυτανείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του, αμέσως μετά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «Η Πρυτανεία είναι και πάλι σε κατάληψη. Για λόγους ασφαλείας το Πρυτανικό Συμβούλιο ανέστειλε τη λειτουργία της Πρυτανείας, δηλαδή της Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο δεν διοικείται. Κάποιοι λίγοι, με πολλή αυθαιρεσία θέλουν να επιβληθούν πάλι στη δημοκρατικά εκλεγμένη διοίκηση του Ιδρύματος. Όποιος όμως εμποδίζει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων δεν ασκεί νόμιμο δικαίωμα, χάνει το δικαίωμα του στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Ας το καταλάβουν, ας το εμπεδώσουν και οι καταληψίες και όσοι τους στηρίζουν. Η Δημοκρατία είναι νομιμότητα που περιλαμβάνει ελευθερία και ευθύνη, προστασία και στάθμιση δικαιωμάτων.

Οι πολίτες πληρώνουν τα Πανεπιστήμια για σπουδές και μέλλον των παιδιών, όχι για ασκήσεις οπισθοδρόμησης. Και η Πολιτεία στηρίζει την Παιδεία γιατί αποτελεί το βασικό όπλο της χώρας για συμμετοχή στα τεχνολογικά άλματα που κάνει ολόκληρος ο πλανήτης. Δεν θ’ αφήσουμε την Ελλάδα να πάει πίσω. Θα βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση. Θα βάλουμε τέλος με τα μέσα και τα όπλα της Δημοκρατίας. Τα Πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα, δεν είναι αδιοίκητα, ούτε ανοχύρωτα στην παρανομία. Έτσι είναι κι έτσι θα γίνει γιατί έχουμε κράτος δικαίου, κανόνες, ελεύθερη έκφραση και εκλογές. Ασήμαντες μειοψηφίες που ανακυκλώνονται στο διαδίκτυο, αυτά ούτε τα άλλαξαν, ούτε μπορούν να τα αλλάξουν, ούτε πρόκειται να τα αλλάξουν.

Θέλω επίσης να ανακοινώσω ότι οι πρώτες Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θα εγκατασταθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου σε ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από τις υπάρχουσες δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρις ότου το Φθινόπωρο έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα προσληφθούν, σύμφωνα με τον, προσφάτως, ψηφισθέντα νόμο».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συναντήθηκε και με τον Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αστυνόμευσης, όπως και την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Νωρίτερα, πραγματοποίησε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΛ.ΑΣ. στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.