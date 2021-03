Κόσμος

Ιταλία: “Θέλω μια πίτσα”... κόντρα στην κακοποίηση των γυναικών

Ο ευρηματικός τρόπος που βρήκαν οι Ιταλίδες που δέχονται βία από τους συντρόφους τους, για να ζητούν τη βοήθεια της Αστυνομίας.

Κατά τη σημερινή ημέρα, αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταπολεμηθεί η βίαιη συμπεριφορά συντρόφων και συζύγων.

Συμβαίνει στο Τορίνο και στο Μιλάνο, αλλά και σε άλλες ιταλικές πόλεις. Η πίτσα, το γνωστότερο ιταλικό έδεσμα, έχει μετατραπεί σε «παρασύνθημα» και πολύτιμο σύμμαχο των γυναικών. Όλο και περισσότερες τηλεφωνούν στην αστυνομία και στους καραμπινιέρους της περιοχής τους και ζητούν βοήθεια με έναν διαφορετικό τρόπο, έστω και αν ο βίαιος σύντροφός τους εκείνη την ώρα βρίσκεται δίπλα τους, μέσα στο σπίτι.

«Θα ήθελα μια πίτσα», λένε στον αστυνομικό που τους απαντά. Όταν το όργανο της τάξης τις ρωτά αν είναι ασφαλείς, απαντούν «όχι», δίνουν την διεύθυνση της κατοικίας τους (για την παράδοση της υποτιθέμενης πίτσας) και μετά από λίγα λεπτά, γυναίκες και άνδρες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων φτάνουν σπίτι τους για να τις βοηθήσουν.

Όπως τονίζουν οι Ιταλοί σχολιαστές, κάθε νέος, ευρηματικός τρόπος είναι ευπρόσδεκτος για να μπορέσει να περιοριστεί η βία (ψυχολογική και σωματική) σε βάρος των γυναικών, η οποία τους τελευταίους μήνες στην Ιταλία παρουσιάζει νέα, ανησυχητική αύξηση.