Προσφυγή Κουφοντίνα στο ΣτΕ

Τι ζητά ο καταδικασμένος σε 11 φορές ισόβια, αρχιεκτελεστής της “17Ν” για την κράτηση του και για την απόφαση της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, μετά από το βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας, με το οποίο απερρίφθη το αίτημα του πολυϊσοβίτη να ακυρωθεί η απόφαση μεταγωγής του στις Φυλακές Δομοκού.

Ο «Λουκάς» της «17Ν», ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 60η ημέρα, ζητεί την έκδοση προσωρινής διαταγής, ώστε να «παγώσει» η σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου.

Επιπλέον ζητεί την αναστολή και την ακύρωση της απόφασης που τον οδήγησε από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας στις φυλακές Δομοκού, επιμένοντας για την μεταγωγή του στις Φυλακές Κορυδαλλού.