Τσίπρας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: η ισότητα είναι μια διαρκής μάχη

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα τιμούμε αυτές που μας πήγαν ένα βήμα μπροστά. Αυτές που άνοιξαν το δρόμο της χειραφέτησης».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, αναφέρει ότι «. Τιμούμε αυτές που οραματίστηκαν μια νέα ανθρωπότητα δικαιοσύνης και ισότητας. Τιμούμε αυτές που μας στάθηκαν στα δύσκολα, που κράτησαν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που φρόντισαν τους ανθρώπους μας, που είναι κάθε μέρα εκεί δίπλα μας».

Ο κ. Τσίπρας, συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι «τιμούμε αυτές που έσπασαν τη σιωπή, που η φωνή τους σκέπασε τον φόβο, που μας έδωσαν το παράδειγμα για το τι σημαίνει θάρρος, αξιοπρέπεια, δύναμη».

Και καταλήγει η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «η ισότητα δεν είναι μόνον η υπόθεση των νόμων. Είναι μια διαρκής μάχη, καθημερινή. Μία μάχη ανάμεσα στον κόσμο που μας έδωσαν και σε αυτόν που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Είναι υπόθεση όλων μας, κάθε γυναίκας, κάθε άνδρα, κάθε ανθρώπου που θέλει να ζήσει καλύτερα σ’ αυτόν τον κόσμο με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλληλοσεβασμό».