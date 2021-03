Κοινωνία

ΔΣΑ για Νέα Σμύρνη: τέτοια φαινόμενα δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική Πολιτεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, καταδικάζει τα «φαινόμενα αστυνομικής βίας». Μηνύσεις υπέβαλλαν μεμονωμένοι δικηγόροι.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σε ανακοίνωση του για τα περιστατικά στη Νέα Σμύρνη, κάνει λόγο για «φαινόμενα αστυνομικής βίας» και παράλληλα ζητά «ταχεία απόδοση ευθυνών».

Αναφέρει δε χαρακτηριστικά, ότι υπάρχουν καταγγελίες για παρεμπόδιση της πρόσβασης των προσαχθέντων / συλληφθέντων σε συνήγορο και υπογραμμίζει ότι τέτοια φαινόμενα «δεν έχουν καμία θέση σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία και είναι παντελώς καταδικαστέα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τον έντονο αποτροπιασμό του για τα φαινόμενα υπέρβασης των νομίμων ορίων αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών, μεταξύ των οποίων και δικηγόροι, των οποίων γίναμε μάρτυρες στο κέντρο της Αθήνας (στις 6.3.2021) και στη Νέα Σμύρνη (στις 7.3.2021).

Τα ανωτέρω φαινόμενα, τα οποία συνοδεύτηκαν από καταγγελλόμενες ενέργειες της αστυνομίας για παρεμπόδιση πραγματοποίησης ειρηνικής δημόσιας συνάθροισης καθώς και πρόσβασης των προσαχθέντων / συλληφθέντων σε συνήγορο, δεν έχουν καμία θέση σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία και είναι παντελώς καταδικαστέα.

Επισημαίνουμε με έμφαση ότι τα αστυνομικά όργανα έχουν ως θεσμική αποστολή την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα ειρηνικής συνάθροισης (άρθρο 11 του Συντάγματος) και ακώλυτης πρόσβασης σε συνήγορο υπεράσπισης. Κάθε καταπάτηση αυτών συνιστά αξιόποινη και πειθαρχικά αξιόμεμπτη συμπεριφορά η οποία τραυματίζει βαριά το νομικό μας πολιτισμό και είναι μη ανεκτή σε ένα κράτος δικαίου.

Ζητούμε από τις αρμόδιες πολιτειακές και δικαστικές Αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των γεγονότων που είδαν το φως της δημοσιότητας και την ταχεία απόδοση ευθυνών σε όσους τους αναλογούν».

Να σημειωθεί ότι ήδη, μεμονωμένοι δικηγόροι έχουν προβεί σε υποβολή μηνύσεων για το εν λόγω περιστατικό.