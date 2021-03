Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Άσαντ και η σύζυγός του

Το προεδρικό ζεύγος της Συρίας διαγνώστηκε θετικό στον ιό. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ και η σύζυγός του, Ασμά, είναι θετικοί στην COVID-19, όμως «η υγεία τους είναι καλή» και η κατάστασή τους είναι «σταθερή», ανακοίνωσε σήμερα η συριακή Προεδρία.

«Θα συνεχίσουν την εργασία τους στη διάρκεια της απομόνωσής τους κατ’ οίκον, η οποία θα διαρκέσει δύο ή τρεις εβδομάδες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι το ζευγάρι υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ PCR, αφού «αισθάνθηκε ελαφρά συμπτώματα, παρόμοια με αυτά της COVID-19».

Από τα μέσα Φεβρουαρίου τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται πολύ στη Συρία, είπε την περασμένη εβδομάδα στο Reuters ένα μέλος της συριακής συμβουλευτικής επιτροπής για τον κορονοϊό.

Το Υπουργείο Υγείας άρχισε πριν από μία εβδομάδα να εμβολιάζει τους υγειονομικούς εργαζομένους της πρώτης γραμμής και ανακοίνωσε πως υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων COVID -19, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.