“Special Report” για τα ΑΕΙ και τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (εικόνες)

Τι φέρνει στην καθημερινή λειτουργία των Πανεπιστημίων, το νέο πλαίσιο για την φύλαξη τους. Τι λένε πρυτάνεις, καθηγητές και φοιτητές. Τι απαντά η Κυβέρνηση.

Η πρόβλεψη για σύσταση μιας αστυνομικής, δύναμης με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας μέσα στα Πανεπιστήμια, είναι η αλλαγή που συζητήθηκε περισσότερο και εντονότερα από κάθε άλλη, κατά την ψήφιση του νέου νόμου για την Παιδεία στη Βουλή.

Με «σημαία» την πάταξη της βίας και της ανομίας στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επικαλούμενη ακραία περιστατικά, όπως την επίθεση εναντίον του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσα στο γραφείο του, η κυβέρνηση πέρασε, μεταξύ άλλων, μέτρα που θα καταστήσουν πραγματικότητα τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα στις Πανεπιστημιακές Σχολές, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και το μέλλον των σπουδών των Ελλήνων φοιτητών; Το «Special Report» επιχειρεί να βρει τις απαντήσεις.

Ο Αντώνης Φουρλής συναντά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τον Πρύτανη Δημήτρη Μπουραντώνη που μιλά για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μετά την επίθεση που δέχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Στη Θεσσαλονίκη, όπου κορυφώθηκαν οι αντιδράσεις για τον νέο νόμο με την κατάληψη της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και την επεισοδιακή επέμβαση των ΜΑΤ, συναντά τον Πρύτανη Νίκο Παπαϊωάννου, ενώ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνομιλεί με τον Πρύτανη Αντρέα Μπουντουβή για το άσυλο, τη χρηματοδότηση και το brain drain.

Η κάμερα του «Special Report» μπαίνει και στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου, όπου ένα κτίριο βρισκόταν υπό κατάληψη από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι πρόσφατα.

Καθηγητές, διδακτορικοί ερευνητές και φοιτητές, καθώς και μέλη φοιτητικών παρατάξεων θέτουν ευθέως τους προβληματισμούς τους για το νέο νομικό πλαίσιο, ενώ ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος «ξεδιπλώνει» στην εκπομπή τις δικές του απαντήσεις για την επόμενη μέρα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

