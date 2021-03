Πολιτισμός

Τατόι: Εντοπίστηκε το “χαμένο” κασπώ των ανακτορικών κήπων (εικόνες)

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε το χαμένο ιστορικό κασπώ των ανακτορικών κήπων του Τατόι. Δείτε φωτογραφίες.

Στο Προεδρικό Μέγαρο εντοπίστηκε το «χαμένο» από τα τέσσερα ιστορικά κασπώ, τα οποία κοσμούσαν τους κήπους του Ανακτόρου, στο Τατόι, όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το κασπώ του Προεδρικού Μεγάρου θα μεταφερθεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να συντηρηθεί. Στη συνέχεια, θα επιστραφεί στο Προεδρικό Μέγαρο και όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στους κήπους του τ. θερινού ανακτόρου θα μεταφερθεί στο Τατόι για να επανατοποθετηθεί στη θέση του.

Η ίδια ανακοίνωση, εξάλλου, ενημερώνει ότι τα τρία κασπώ που βρίσκονταν για χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο του Διευθυντηρίου στο Τατόι, έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο, για να συντηρηθούν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. «Όλα τα κασπώ, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο Παρίσι, με ειδική παραγγελία, φέρουν το έμβλημα του Βασιλέως Γεωργίου Α΄. Αποτελούνται από έξι τμήματα σιδήρου τα οποία συγκρατούνται με εσωτερικά στεφάνια, ενώ στις άκρες φέρουν κεφάλι ζώου που αναπαριστά λιοντάρι όπως και φυτικό διάκοσμο από σμάλτο. Τα κασπώ αποτελούσαν μέρος του διακόσμου του ανακτορικού κήπου, τοποθετημένα εκατέρωθεν της κλίμακας η οποία τώρα οδηγεί στην πισίνα. Αργότερα αντικαταστάθηκαν από τα υφιστάμενα μαρμάρινα. Το ένα, από τα τρία τα οποία βρέθηκαν στο Τατόι, φέρει σημάδια πυροβολισμών επί του εμβλήματος», σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Επίσης, προσθέτει ότι «δύο, ακόμη, όμοια κασπώ κοσμούσαν και το κτήριο των Παλαιών Ανακτόρων των Αθηνών, τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων. Εκτίθενται, σε άριστη κατάσταση, στον δεύτερο όροφο, στην εσωτερική, εμπρόσθια κλίμακα του Κοινοβουλίου, η οποία οδηγεί στην Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα, με τον ιστορικό Κώστα Σταματόπουλο, τέσσερα ακόμη κασπώ φυλάσσονται στις αποθήκες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής. Τα υπόλοιπα τρία κασπώ, αφού συντηρηθούν θα φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος. Θα τοποθετηθούν στη θέση τους, μετά την αποκατάσταση του ανακτόρου και τον επανασχεδιασμό των κήπων του», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.