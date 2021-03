Τεχνολογία - Επιστήμη

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η Γέφυρα των Τεμπών (βίντεο)

Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η αναβαθμισμένη γέφυρα Τεμπών παρουσία του Κώστα Καραμανλή.

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε από σήμερα το μεσημέρι η γέφυρα του Πηνειού στα Τέμπη, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Μαζί με τον κ. Καραμανλή, στη γέφυρα βρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός και ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ» Δημήτριος Γκατσώνης.

Ο κ. Καραμανλής, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι η ιστορική αυτή γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1960 και την εποχή εκείνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες στην Ελλάδα.

Σημείωσε ότι οι εργασίες ανακατασκευής ξεκίνησαν το 2018 και ολοκληρώθηκαν παρά την πανδημία.

«Είναι ένα έργο συμβολικό, το οποίο απεικονίζει την προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον τελευταίο καιρό, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, να δούμε όλες τις γέφυρες στην Ελλάδα και σιγά-σιγά να αρχίσουμε την ανάταξη και την αποκατάσταση τους», πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

Αξίζει να τονισθεί πως η γέφυρα του Πηνειού επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή των Τεμπών έχει μήκος 220 μέτρα και πλάτος 14 μέτρα. Πραγματοποιήθηκαν σε αυτή ενισχυτικές επεμβάσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί το φορτίο κυκλοφορίας και να αυξηθεί η αντισεισμική αντοχή της, ενώ πραγματοποιήθηκε και επισκευή των τμημάτων της, που είχαν υποστεί φθορές.

Προτιμήθηκε η ενίσχυση και αναβάθμιση της γέφυρας αντί για ανακατασκευή της, για λόγους περιβαλλοντικούς και διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Βίντεο: Larissanet