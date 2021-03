Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊόκαταγράφηκαν στη χώρα μας το προηγούμενο 24ώρο, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος μόλις 37 ημερών, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”. Υψηλός παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών με COVID-19 στις ΜΕΘ.

Τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.165 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων 7 θεωρούνται εισαγόμενα και 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, 556 προέρχονται από την Αττική, 108 από τη Θεσσαλονίκη και 79 από την Αχαΐα.

Τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca και στους άνω των 65 ετών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Στο 7,12% έχει διαμορφωθεί το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ