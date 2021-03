Πολιτική

Τσίπρας για Νέα Σμύρνη: Πρωτοφανής αστυνομική βία εις βάρος πολιτών

Διάβασέ μου το...

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας εξηγήσεις.

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: “Πρωτοφανής αστυνομική βία εις βάρος των πολιτών με πρόσχημα την τήρηση υγειονομικών μέτρων που ο Πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης διαρκώς παραβιάζουν”, κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Στην Επίκαιρη Ερώτηση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει:

«Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στην πατρίδα μας η κοινωνία ζει ακόμη με την αγωνία αν το Ε.Σ.Υ. θα ανταποκριθεί στην επιδημιολογική πίεση, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αντέξει το σκληρότερο και πιο μακρόχρονο lockdown στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κάλυψη των μεγάλων κοινωνικών αναγκών, παρά μόνο για τον έλεγχο της ενημέρωσης και την καταστολή.

Οι πολίτες, μετά από ένα χρόνο σε περιορισμό, δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στελέχη της κυβέρνησης να παραβιάζουν συστηματικά τα μέτρα και την ίδια στιγμή να εξαπολύεται πογκρόμ βίας και αυταρχισμού σε οικογένειες και νέους ανθρώπους για μια κυριακάτικη βόλτα στην πλατεία της γειτονιάς.

Τα πρόσφατα φαινόμενα βίας και αυθαιρεσίας της αστυνομίας στη Νέα Σμύρνη ξεπερνούν κάθε όριο. Δυστυχώς όμως δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συστηματικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι καταγγελίες για κλιμακούμενη αύξηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί σε πρωτοφανή βαθμό, ενώ σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, οι καταγγελίες αστυνομικής βίας σπάνια καταλήγουν στην επιβολή κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Η δε Επιτροπή για τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπως δήλωσε δημόσια ο Πρόεδρός της ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Ν. Αλιβιζάτος, έχει παύσει από έτους να υπάρχει, μετά δηλαδή την υπόθεση Ινδαρέ.

Η κλιμακούμενη αστυνομική βία και αυθαιρεσία σε συνδυασμό με την ατιμωρησία των ενόχων από τη μια και με το βαθύ αίσθημα αδικίας από την άλλη, καθώς στελέχη της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι μπορούν να βρίσκονται πάνω από το νόμο και να απολαμβάνουν προνόμια, στην Πάρνηθα, στην Ικαρία ή και αλλού, έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα οργής και δικαιολογημένης αγανάκτησης στους συμπολίτες μας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1. Για πόσο ακόμη θα επιτρέπετε αυτό το κρεσέντο φαινομένων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας με πρόσχημα την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που εσείς ο ίδιος και στελέχη της κυβέρνησή σας διαρκώς παραβιάζετε;

2. Γιατί δεν αποσύρετε άμεσα από τους ελέγχους που αφορούν την τήρηση των μέτρων αποστασιοποίησης αστυνομικούς με βαρύ οπλισμό, όπως λ.χ. αυτοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, και για ποιόν λόγο παύσατε την Επιτροπή για τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας που είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη;»