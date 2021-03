Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε το βρέφος που νοσηλευόταν με κορονοϊό στο Νοσοκομείο Παίδων

Πρόκειται για το νεότερο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

«Έσβησε» το βρέφος που νοσηλευόταν διασωληνωμένο με κορονοϊό στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Πρόκειται για ένα αγοράκι μόλις 37 ημερών, το οποίο είναι το νεότερο θύμα της πανδημίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας λόγω πνευμονίας από κορονοϊό και έχασε τη μάχη για τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής.

Κικίλιας: Κουράγιο στην οικογένειά του

Έσβησε σήμερα στο «Αγλαΐα Κυριακού», το μικρότερο θύμα της νόσου Covid. Δυστυχώς, η αθώα αυτή ψυχούλα δεν άντεξε. Κουράγιο στην οικογένειά του, έγραψε στο twitter ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.