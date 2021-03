Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τις σκηνές βίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως υποστηρίζουν, όλα ξεκίνησαν από έναν καθιερωμένο έλεγχο για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.​​