Κοινωνία

Ανήλικος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε στην Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιο τέλος στο θρίλερ εξαφάνισης 11χρονου.

Η περιπέτεια του Αμπντούλ Αθίρ, 11 ετών, έληξε αισίως δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Όπως έκανε γνωστό το "Χαμόγελο του Παιδιού", ο Αμπντούλ Αθίρ είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται ασφαλής.

Η ανακοίνωση

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Αμπντούλ Αθίρ στις 6/11/2020, ο οποίος αγνοείτο από την προηγούμενη μέρα, κινητοποιήθηκε άμεσα χωρίς να αφήσει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Μετά από τις συνεχείς συντονισμένες ενέργειες που έγιναν για τον εντοπισμό του Αμπντούλ Αθίρ, ενημερωθήκαμε, ότι ο ανήλικος εντοπίστηκε στη Σουηδία μαζί με οικείο του πρόσωπο. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Αμπντούλ για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ωστόσο, για ακόμη μια φορά ανακύπτουν προβληματισμοί και εγείρονται ερωτηματικά που απαιτούν μια άμεση απάντηση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που με μεγάλη ευκολία ένα ανήλικο παιδί, μόλις 11 ετών, κατάφερε να μετακινηθεί σε χώρα του εξωτερικού, και ειδικότερα σε ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες Αρχές".