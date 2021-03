Κοινωνία

Λιγνάδης: Στο “μικροσκόπιο” τα ευρήματα από το υπόγειο του σπιτιού του (βίντεο)

Από “κόσκινο” περνούν τα ευρήματα, μετά τη νέα έφοδο στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, στο Μεταξουργείο.

Της Λίας Κοντοπούλου

Το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα έρευνα, αυτή τη φορά στο υπόγειο της πολυκατοικίας του σκηνοθέτη.

Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου περνούν από “κόσκινο”, μήπως και υπάρξουν στοιχεία που να συνδέονται με τυχόν παράνομες ενέργειες.

Όμως, εκεί όπου έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους οι Αρχές είναι τα ψηφιακά αρχεία του Δημήτρη Λιγνάδη. Στην πρώτη έφοδο των Αρχών, την περασμένη Τετάρτη, κατασχέθηκαν τα δύο κινητά του τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτά τα ευρήματα εξετάζονται εξονυχιστικά εάν περιέχουν αρχεία που να συνδέονται με τα όσα κατηγορείται ο σκηνοθέτης.

Ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας, με νέα του ανακοίνωση, χαρακτηρίζει την ανακρίτρια «προκατειλημμένη» και επαναφέρει το αίτημα για αυτοψία και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τους καταγγέλλοντες, καταλήγοντας ότι «το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια».