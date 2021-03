Αθλητικά

Εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ οδήγησε την “Ένωση” στη νίκη, στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής στη Super League.

Μια... κανονική ΑΕΚ εμφανίστηκε μετά από καιρό στο ΟΑΚΑ και επικράτησε εύκολα 2-0 του Απόλλωνα με σκόρερ τον Καρίμ Ανσαριφάρντ (7΄, 25΄). Έτσι με την ολοκλήρωση της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, η “Ένωση”… έπιασε τον Άρη στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 48 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον ΠΑΟΚ.

Το απόλυτα ορθολογικά 4-2-3-1 του Μανόλο Χιμένεθ απέδωσε καρπούς. Οι Λιβάι Γκαρσία, Χρήστος Αλμπάνης έκαναν ό,τι ήθελαν στις πτέρυγες και η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ένα άκρως παραγωγικό ημίχρονο με δύο γκολ, ένα δοκάρι και άλλες δυο κλασικές ευκαιρίες. Στο 7΄ ο Γκαρσία “χόρεψε” τους αμυντικούς του Απόλλωνα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Καρίμ Ανσριφάρντ που άνοιξε το σκορ.

Στο 25΄ ο Αλμπάνης με εξαιρετική προσπάθεια και σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Ανσαριφάρντ “έγραψε” το 2-0. Και τα δυο γκολ σε κενή εστία για τον Ιρανό, που… έσπασε τη γκίνια, καθώς δεν είχε σκοράρει τους τελευταίους δύο μήνες.

Στο β΄ ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε κατακόρυφα. Ο Απόλλωνας έμοιαζε να έχει συμβιβαστεί με την ήττα, ενώ η ΑΕΚ δεν έδειχνε να “καίγεται” για να αυξήσει το σκορ. Μια κακή εκτέλεση του Σάκχοφ στο 59΄ μετά από εξαιρετική ενέργεια του Μάνταλου ήταν η μοναδική φάση και στις δύο εστίες μέχρι τη συμπλήρωση 80 λεπτών.

Τότε ο Απόλλων εκμεταλλεύτηκε την αλλαγή στο σχηματισμό της ΑΕΚ (3-4-3) και κυριάρχησε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ, εκτός από τη νίκη, κρατάει το γεγονός ότι δεν δέχτηκε γκολ για πρώτη φορά μετά από επτά αγώνες και το 2-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο (31/1).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Νταντσένκο, Λόπες, Σβάρνας, Λάτσι, Σιμάνσκι, Σάκχοφ, Γκαρσία, Αλμπάνης (78΄ Νεντελτσεάρου), Μάνταλος (67΄ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ.

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουρστ, Μπρούσιτς (64΄ Φατιόν), Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Κολ, Λαγός (64΄ Φερνάντεθ), Ιωαννίδης, Κάλισιρ (46΄ Τσαμπούρης), Σλίβκα (46΄ Μουνιέ), Νταουντά (78΄ Μπεντινέλι).