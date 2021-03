Κοινωνία

Παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του παιδιού, ηλικίας μόλις 4,5 ετών.

Νεκρό διακομίστηκε στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ένα κοριτσάκι ηλικίας τεσσεράμισι ετών που διέμενε στον οικισμό Ρομά του Αγίου Ραφαήλ.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το κοριτσάκι μετέφεραν οι γονείς του, χωρίς να είσαι σε θέση να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς πέθανε. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εξέτασε το παιδί και διαπίστωσαν το θάνατό του, ενώ το υπέβαλαν και σε τεστ κορονοϊού το οποίο βγήκε αρνητικό.

Αύριο το πρωί αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου κοριτσιού για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.